Com gol de pênalti e com VAR, Inter ganha do São Paulo pelo Brasileirão

07/09/2019 | 21:05



A ótima fase do goleiro Tiago Volpi não foi suficiente para ajudar o São Paulo a vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado à noite, o jogador mais uma vez se destacou no torneio, desta vez diante do Internacional, mas viu seu time ser derrotado por 1 a 0 em Porto Alegre. O único gol da partida veio em uma cobrança de pênalti de Rafael Sobis, marcado com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

Com nove desfalques, o São Paulo não tinha grandes nomes para o ataque, como Pato, Pablo, Toró e Antony. Isso sem contar Rojas, que vem se recuperando de uma grave lesão. Outros dois expoentes do time também estavam fora: o meia Hernanes, se recuperando de lesão, e o lateral-direito Daniel Alves, que está com a seleção brasileira.

Com isso, o técnico Cuca montou um time forte no meio de campo e priorizou a marcação. Só que do outro lado, Odair Hellmann optou por uma equipe com apenas três titulares (Lomba, Cuesta e Patrick), poupando a maioria de seus principais jogadores por causa do início da decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Athletico-PR.

Até por isso, o time da casa sentia a falta de entrosamento no campo e também não conseguia criar boas jogadas na frente. Isso promoveu uma partida com muita disputa de bola no meio, muitos erros de passes e poucos chutes a gol. Na etapa inicial, a melhor chance do São Paulo foi com Raniel, que recebeu na entrada da área e, de virada, mandou no canto, mas Lomba espalmou.

Na defesa, Volpi vem sendo um termômetro do time no Brasileirão e contra o Internacional não foi diferente. No primeiro tempo, aos 35, Rafael Sobis chutou forte de esquerda, mas o goleiro do São Paulo conseguiu saltar no canto e espalmar, evitando a abertura do placar para o time da casa. Dez minutos depois, mostrou atenção ao segurar o chute de Parede.

Na etapa final, mais uma vez Volpi mostrou sua importância. Após o cruzamento da direita, Wellington Silva cabeceou sozinho e o goleiro do São Paulo fez ótima defesa, espalmando para escanteio. Só que aos 31 não conseguiu defender a cobrança de pênalti de Rafael Sobis, que mandou no canto e festejou.

O lance do pênalti, inclusive, foi marcado pela arbitragem de vídeo. Em uma cobrança de falta na entrada da área, a bola tocou na mão de Hudson. O juiz Marcelo de Lima Henrique não viu o lance, mas foi avisado pelos auxiliares do VAR. Então pediu para ver a jogada no monitor que fica ao lado do campo e acabou marcando o pênalti para o Inter.

Depois disso, o time gaúcho ficou confortável na partida e poucos espaços deu ao São Paulo, que se mostrava muito nervoso em campo. A equipe paulista tentou o empate, mas pouco criou e não conseguiu traduzir em gol suas jogadas. Sorte para o Inter, que conseguiu superar Volpi e subiu na tabela de classificação do Brasileirão, encostando no próprio tricolor. Agora o time colorado tem 30 pontos e está apenas um atrás da equipe do Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 x 0 SÃO PAULO

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Heitor, Klaus, Victor Cuesta e Zeca; Bruno Silva (Edenilson), Patrick e Nonato (Neilton); Guilherme Parede, Rafael Sobis e William Pottker (Wellington Silva). Técnico: Odair Hellmann.

SÃO PAULO - Volpi; Juanfran (Fabinho), Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê, Vitor Bueno (Igor Vinicius), Liziero (Gabriel Sara) e Everton; Raniel. Técnico: Cuca.

GOL - Rafael Sobis, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva, Liziero, Hudson, Anderson Martins, Igor Vinicius e Reinaldo.

PÚBLICO - 13.538 pagantes.

RENDA - R$ 631.570,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).