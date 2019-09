Santos anuncia que ingressos para partida diante do Athletico-PR estão esgotados

07/09/2019 | 20:29



O Santos divulgou, neste sábado, em seu site oficial, que os ingressos disponíveis para a partida da equipe paulista contra o Athletico-PR, neste domingo, na Vila Belmiro, estão esgotados, restando apenas bilhetes na parte destinada à torcida visitante.

O jogo é válido pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro e vale a manutenção da co-liderança da equipe de Jorge Sampaoli ao lado do Flamengo, que neste sábado bateu o Avaí por 3 a 0, em Brasília, e voltou a abrir três pontos de vantagem sobre a equipe paulista.

Será a quarta vez na atual edição do Brasileirão que um jogo na Vila Belmiro tem todos os seus ingressos disponíveis comercializados. Entretanto, será a primeira em que a lotação estará bem próxima da atual capacidade máxima do estádio.

A diretoria santista não divulgou o número de ingressos vendidos para o duelo deste domingo, mas sabe-se que o estádio possui 16.295 lugares. Destes, 3.964 não vinham sendo oferecidos ao público, por se tratarem de cadeiras cativas da praça esportiva.

Com o objetivo de aumentar a taxa de ocupação do seu estádio e consequentemente as rendas com bilheteria, o Santos anunciou que liberou os proprietários destes espaços a venderem os seus lugares de forma avulsa nas partidas que o time realizar no seu tradicional alçapão. Assim, a expectativa é de que mais de 14 mil torcedores compareçam à Vila neste domingo.

Com 36 pontos, o Santos ocupa hoje a vice-liderança da competição nacional, atrás apenas do Flamengo, que está no topo da tabela e chegou aos 39 neste sábado.