Homem é preso em flagrante por participação de assassinato de pai e filha na Imigrantes

Do Dgabc.com.br



07/09/2019 | 18:35



Izaldo Aparecido da Silva, 27 anos, foi preso em flagrante, às 14h40 desta sexta-feira (6), na Rodovia dos Imigrantes, km 19, altura de Diadema. Policiais militares rodoviários foram acionados, após denúncia de testemunha que anotou a placa do carro conduzido por Silva (um GM/Cruize), para atender ocorrência de possível acidente. Eles encontraram o criminoso logo após ele e um comparsa matarem o comerciante Wanderley Fernandes, 53, e sua filha Gabriela Cunha Fernandes, 26, que tiveram o carro roubado pela dupla. Silva teria confessado o duplo homicídio.

Pai e filha foram ao encontro dos interessados em comprar o veículo nas proximidades da estação Conceição do Metrô, em São Paulo. Lá, eles teriam embarcado os dois criminosos que se passaram por compradores e queriam ''''testar'''' o carroo. No meio do caminho, porém, anunciaram o assalto. Com medo de serem reconhecidos pelas vítimas, executaram Wanderley e Gabriela quando chegaram na Rodovia dos Imigrantes com tiros na nuca.

Izaldo Silva, que não tem antecedentes criminais, foi autuado em flagrante e, após ser submetido a exames, foi encaminhado à carceragem onde permanecerá à disposição da Justiça. Uma pistola 380 utilizada no crime, assim como os pertences das vítimas e o veículo foram apreendidos.

O caso foi registrado pelo 4º DP de Diadema que solicitou perícia ao local e aos objetos. As investigações seguem em buscas do segundo autor do crime.