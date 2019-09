Justin Bieber surta com comentário de seguidor e diz: Deixe de me seguir!

07/09/2019 | 18:11



Justin Bieber aproveitou as suas redes sociais na última sexta-feira, dia 6, para compartilhar uma foto de sua amada, Hailey Bieber, e simplesmente surtou com um comentário de um seguidor que questionou algumas publicações do cantor sobre a esposa.

O desabafo feito pelo seguidor basicamente insinuava que as demonstrações de carinho públicas entre os dois eram totalmente desnecessárias.

Você não precisa fazer isso. Se vocês realmente se amam, vivam e aproveitem isso sem tentar aparecer ou forçar as outras pessoas a verem que vocês estão apaixonados.

E claro, o cantor que já tem um histórico de ser impulsivo e esquentadinho, logo foi responder a intromissão e mandou aquele recado na lata:

Honrar sua esposa publicamente é, na verdade, algo tão maravilhoso e respeitoso de se fazer. Não é apenas sobre reafirmar para ela, mas também sobre dar às pessoas algo pelo que esperar... Eu não estou forçando isso goela abaixo de ninguém. Você que me segue! Eu também não deveria fazer canções sobre amar minha esposa e sobre estar apaixonado para não enfiar nada goela abaixo de ninguém? Essa é a minha vida. Deixe de me seguir se você não gosta do que eu posto.

Será que ele tem razão em responder dessa maneira ao seguidor?