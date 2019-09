07/09/2019 | 18:11



Sabrina Sato mostrou que acorda cedo no final de semana sim porque na manhã deste sábado, dia 7, a apresentadora caiu da cama para participar de uma corrida de rua, no centro de São Paulo.

A mãe de Zoe que estava com o cabelo preso, usou um top verde fluorescente acompanhado de um shorts com uma jaqueta com a mesma estampa colorida. Além disso, a apresentadora vestiu um par de meias pretas, tênis branquinho de tudo e um óculos de sol puxado para o rosa fluorescente.

A apresentadora acompanhou todo o alongamento feito por uma profissional, mas não aguentou muito e pegou o microfone e mostrou que sua elasticidade e o aquecimento estão mais do que em dia!