07/09/2019 | 17:36



Na noite desta sexta-feira, por volta das 20h, policiais militares da Força Tática do 6º BPMM receberam informações de que um homem, procurado pela Justiça, estava na Rua Almeida Leme, em São Bernardo. A equipe foi até o local e realizou a prisão do indivíduo, identificado como Bruno da Silva. Ele é procurado por dois roubos. De acordo com a polícia, também teria participado do latrocínio que vitimou um PM. O caso foi registrado no 1º DP da cidade, onde Silva ficou à disposição da Justiça.