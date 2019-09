Primeiro James Bond da história, Sean Connery, diz que está bem após passagem do furacão Dorian: Tivemos sorte

07/09/2019 | 16:11



O furacão Dorian passou pelas Bahamas na última quinta-feira, dia 5, e deixou muitos rastros de destruição por onde passou. Felizmente, o ator que interpretou James Bond em 1960, Sean Connery, de 87 anos de idade, está bem, apesar de ter sua mansão, localizada na ilha, atingida pelo furacão.

Sean ainda comentou em uma entrevista ao Daily Mail que tem muita sorte, porque a destruição onde ele mora não foi tão grande, e ele e sua esposa, Micheline Roquebrune, estavam bem preparados para a situação:

- Tivemos sorte em comparação com muitos outros. O dano aqui não foi grande. Estávamos preparados para a tempestade, tudo estava pronto com antecedência. Não estávamos arriscando e sabíamos o que fazer, comentou o ator.

Ainda segundo a publicação, o ator já tem uma vasta experiência com furacões, o que facilitou na hora de preparar a casa, como fortalecer as janelas e recolher tudo do quintal.