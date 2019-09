Com 3 de Kane, Inglaterra goleia Bulgária e segue 100% nas Eliminatórias

07/09/2019 | 15:37



A Inglaterra segue imbatível no Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa 2020. Neste sábado, jogando no estádio de Wembley, em Londres, a seleção do técnico Gareth Southgate manteve os 100% de aproveitamento ao aplicar mais uma goleada, desta vez sobre a Bulgária por 4 a 0, com direito a três bolas na rede do artilheiro Harry Kane.

Foi o terceiro triunfo em três apresentações no qualificatório para o torneio continental, todos obtidos por placares elásticos - já batera República Checa por 5 a 0 e Montenegro por 5 a 1 -, o que faz com que a equipe chegue aos nove pontos, na liderança isolada da chave, com um ponto a mais que o Kosovo, segundo colocado.

A vitória deste sábado começou a ser construída em uma bobeira da zaga búlgara, que tentou sair na base do toque de bola dentro de sua própria área a partir de um tiro de meta, aos 23 minutos. Sterling roubou na linha de fundo e serviu Harry Kane, que já havia tido um gol anulado minutos antes por impedimento, só cumprimentou para abrir o placar em Wembley.

O domínio já era absoluto dos ingleses no primeiro tempo, mas a goleada só foi concretizada na etapa final. Para tanto, o caminho foi escancarado pelo pênalti sofrido por Rashford, logo aos três minutos. Na cobrança, Kane marcou o seu segundo deslocando o goleiro Iliev.

Aos 10, o atacante do Tottenham retribuiu a assistência de Sterling no primeiro tempo, deixando o companheiro que joga no Manchester City debaixo do gol aberto para apenas empurrar a bola para o gol e ampliar a vantagem britânica para 3 a 0.

Com um ritmo bem mais desacelerado, a seleção campeã do mundo em 1966 fechou a conta com um novo pênalti, sofrido pelo próprio Kane. O camisa 10 pegou a bola e novamente bateu com categoria para concretizar seu ''hat-trick'' (três gols em uma partida) no duelo.

Na próxima rodada, nesta terça-feira, novamente em Londres, a Inglaterra recebe a seleção do Kosovo, que chegou à vice-liderança do grupo neste sábado ao bater a República Checa, em casa, por 2 a 1. Os checos ocupam o terceiro lugar, com seis pontos.

GRUPO B - Em outros dois jogos já encerrados neste sábado pelas Eliminatórias da Eurocopa, a Ucrânia superou a Lituânia por 3 a 0, fora de casa, pelo Grupo B, e a Islândia derrotou a Moldávia pelo mesmo placar, atuando como visitante, pelo Grupo H.