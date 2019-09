Michel aposta em 'recomeço' do Grêmio diante do Cruzeiro

07/09/2019 | 14:35



O Grêmio finalizou a preparação para a partida deste domingo diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o volante Michel, será uma boa oportunidade para mostrar que a equipe já assimilou a desclassificação na Copa do Brasil e seguirá focada nos objetivos que ainda restam no ano.

"(O jogo com o Cruzeiro) representa um recomeço. Foi doído (eliminação no torneio nacional), mas já passamos por isso no ano passado e conseguimos dar a volta por cima. E este ano não pode ser diferente. Temos que levantar a cabeça, tem todo um Brasileirão pela frente ainda e uma semifinal de Libertadores", disse o volante, sobre a eliminação da equipe gaúcha para o Athletico-PR, nas semifinais do torneio nacional, que ocorreu na última quarta-feira em Curitiba.

Michel, que voltou ao time recentemente após sofrer uma lesão no joelho passou por uma cirurgia no fim do último mês de junho que o afastou dos gramados até o fim de agosto, estava no elenco gremista que foi despachado nas semifinais da Copa Libertadores - para o River Plate - e nas quartas de final da Copa do Brasil - para o Flamengo em 2018.

Desde então, sem obter nenhum título em torneios mata-mata naquele ano, teve de se concentrar apenas no Brasileirão. No fim, a equipe acabou em quarto lugar na competição, com 66 pontos, garantindo presença em sua 19.ª participação em Libertadores.

Sem a opção da via pela Copa do Brasil, para voltar ao torneio continental em 2020, o Grêmio teria ainda duas chances. Uma é vencendo a própria Libertadores, na qual é semifinalista e encara o Flamengo em outubro por uma vaga na final. Também tem uma chance pelo Brasileirão, no qual atualmente é apenas o 11.º colocado, com 22 pontos, e se quiser chegar a uma pontuação semelhante, terá de obter algo em torno de 70% de aproveitamento, desempenho de um campeão brasileiro, segundo retrospectos dos últimos anos.

Para Michel, uma performance bem possível. "Com certeza. Se não confiar em mim e em meus companheiros, quem poderá confiar? Na verdade, ainda há duas oportunidades para estar na Libertadores no ano que vem, mas é com os pezinhos no chão, jogo a jogo. A gente sabe que é difícil manter a regularidade alta, mas estamos bem treinados e temos condições, sim", assegurou o jogador, em coletiva concedida após atividade da equipe neste sábado, no CT Cidade do Galo, do Atlético-MG.

O treinamento da equipe, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, foi fechado para a imprensa e, quando foi liberado, já em seu final, os repórteres puderam ver apenas um rachão, com aprimoramento de finalizações e cobranças de pênalti.

Para a partida deste domingo diante do Cruzeiro, que ocorre às 11h no Estádio Independência, p treinador já sabe que não poderá contar com os laterais Léo e Leonardo Moura e o volante Maicon. Já o zagueiro Geromel, que era dúvida, treinou normalmente e não deve ser problema para o compromisso.