Corinthians toma gol olímpico no fim e cede empate ao Ceará em Itaquera

07/09/2019 | 13:33



O Corinthians empatou com o Ceará por 2 a 2, neste sábado, em Itaquera, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro e desperdiçou a oportunidade de encostar nos líderes, permanecendo na terceira colocação.

João Lucas (contra) e Vagner Love marcaram para o Corinthians no primeiro tempo. Thiago Galhardo e Leandro Carvalho, com um gol olímpico já nos acréscimos, empataram para o time cearense na etapa final. O Ceará ainda teve dois gols anulados, um deles com a interferência do árbitro de vídeo, que apontou a imposição de impedimento de Thiago Galhardo, logo após o Corinthians abrir o placar.

O empate leva o Corinthians aos 32 pontos, a quatro dos líderes Flamengo e Santos, que ainda jogam na rodada. Neste sábado, o lanterna Avaí encara o Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No domingo, o Santos recebe o Athletico-PR, na Vila Belmiro.

Já o Ceará chega aos 21 pontos, na 12ª posição, e encerra uma sequência de três derrotas seguidas (São Paulo, Flamengo, Athletico-PR), depois de uma importante vitória no clássico estadual contra o Fortaleza.

O Corinthians atinge a marca de 14 jogos sem derrotas. São dez partidas pelo Campeonato Brasileiro (com cinco vitórias) e outros quatro confrontos levando em conta a Copa Sul-Americana (duas vitórias).

Na 19ª rodada, a última do primeiro turno, o Corinthians encara o Fluminense, domingo, no estádio Mane Garrincha, em jogo que tem como mandante o time carioca. No sábado, o Ceará joga contra o contra o Botafogo, no Castelão.

O Corinthians dominou o primeiro tempo e a vantagem parcial de dois gols refletiu a superioridade do time frente ao Ceará. Desde os primeiros minutos, o time de Fábio Carille se lançou ao ataque, buscou o gol, jogou com intensidade, e saiu do gramado aplaudido pela sua torcida que, novamente, lotou a Arena Itaquera.

Antes mesmo de chegar ao primeiro gol, o Corinthians já havia criado duas chances. A primeira com Jadson, que mandou com perigo sobre o travessão. A segunda, com Mateus Vital, que acertou um chute de fora da área e obrigou o goleiro Diogo Silva a praticar bela defesa. O Ceará respondeu com Wescley, chute que Cássio defendeu no canto direito.

Como se não bastassem as dificuldades para segurar o ímpeto corintiano, o Ceará ainda colaborou involuntariamente com um gol contra. Aos 23, Mateus Vital cruzou da esquerda, João Lucas cabeceou e acertou o canto direito de Diogo Silva.

O Ceará chegou ao empate no minuto seguinte, mas teve o gol anulado pelo árbitro de vídeo. Ricardinho cobrou escanteio, Thiago Galhardo desviou de cabeça e Felippe Cardoso, desviou para o gol.

Após o lance, o árbitro de vídeo, muito criticado pela lentidão na tomada de decisões, levou cerca de um minuto e trinta segundos para informar ao árbitro de campo, Paulo Roberto Alves Júnior, a posição irregular do atacante do Ceará, e gol foi anulado.

Mesmo em vantagem no placar, o Corinthians não abdicou do ataque, continuou acuando o Ceará em seu campo e chegou ao segundo aos 36 minutos.

Após belo passe de Clayson, Love invadiu a grande área, cortou o zagueiro e precisou de duas tentativas para acertar o canto esquerdo de Diogo Silva. Foi o 11.º gol do atacante nesta temporada.

No início do segundo tempo, o Corinthians perdeu Danilo Avelar, machucado. Sem poder contar com Fagner, cedido à seleção brasileira, atuou com seus dois laterais reservas.

Em desvantagem, o time cearense partiu para o ataque e o jogo ficou aberto. Aos nove, em um rápido contra-ataque, Thiago Galhardo entrou na área e obrigou Cássio e fazer boa defesa no canto esquerdo.

Aos 13 minutos, o Ceará diminuiu. Ricardinho fez belo lançamento para Thiago Galhardo, que apareceu nas costas da zaga e finalizou no canto direito de Cássio. Foi o oitavo gol do meia neste Brasileirão.

Após diminuir a desvantagem, o Ceará ganhou ânimo e aumentou a intensidade em busca do gol de empate. Mesmo na frente do placar, o Corinthians não abdicou completamente do ataque e buscou o terceiro gol.

No final do jogo, o VAR atuou novamente. O zagueiro Tiago Alves chegou a ser expulsou, após uma falta sobre o atacante Gustavo. Na revisão, o árbitro no gramado entendeu que não houve falta para vermelho e aplicou apenas o cartão amarelo ao jogador do Ceará.

E quando a partida se encaminhava para a vitória do Corinthians, o Ceará empatou o confronto. Aos 46 minutos, Leandro Carvalho cobrou escanteio e marcou um gol olímpico, dando números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 2 CEARÁ

CORINTHIANS - Cássio; Michel, Manoel, Gil e Danilo Avelar (Carlos Augusto); Gabriel, Júnior Urso, Mateus Vital e Jadson (Gustavo); Clayson (Ramiro) e Vagner Love. Técnico: Fábio Carille

CEARÁ - Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho (William Oliveira), Thiago Galhardo, Wescley (Leandro Carvalho) e Lima (Felipe Baxola); Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira

GOLS - João Lucas (contra), aos 22; Vagner Love, aos 36 do 1º tempo; Thiago Galhardo, aos 13 e Leandro Carvalho, aos 46 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Clayson, Tiago Alves

RENDA - R$ 2.888.967,30

PÚBLICO - 43.320 pagantes

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo (SP)