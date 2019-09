MC Rebecca nega affair com Anitta - internet shippa cantora e Leo Santana

07/09/2019 | 12:10



Lembra quando, antes de Anitta assumir o namoro - que já acabou - com Pedro Scooby, rolaram boatos de que ela estaria vivendo um affair com MC Rebecca? Pois bem, em entrevista ao TV Fama, Rebecca negou que tenha rolado algo entre as duas:

Não, não é verdade, mas bem que eu queria, né. Ela é muito linda. Pegaria!

E completou:

Ela está solteira, mas tem que dar o tempo dela. Somos amigas, conversamos.

Enquanto isso...

Anitta não tem mesmo sossego quando se tratam de especulações sobre sua vida amorosa - mas, também, ela já mostrou diversas vezes que não é de ficar de meias palavras.

Ao postar um trecho de seu vídeo Contatinho, novo hit com Leo Santana, ela escreveu:

Caso a gente não atenda hoje já sabe..., brincando com a letra da música, que diz: Oi, te liguei/Deve tá ocupadinha, tudo bem/Tá com outro contatinho.

Os fãs já começaram na hora a shippar ou seja, torcer, pelo casal:

Anitta você e Leo Santana dá um par perfeito.

Já estou sonhando com eles juntos.

Uma seguidora até brincou que Lorena Improta, ex-noiva de Leo, seria a Luana Piovani da vez:

Só falta essa... Leo Santana e Anitta namorando e Lore nos vídeos com indiretas ao casal hahaha.