Desfiles cívicos tomam ruas de três cidades da região

Vinícius Castelli

DGABC



07/09/2019 | 11:47



Santo André, São Caetano e Diadema comemoraram hoje o Dia da Independência do Brasil com desfiles cívicos. Depois de vários dias de chuva e frio o Sol resolveu aparecer e animou as pessoas a saírem de casa para celebrar a data.

Em Santo André a festa foi proporcionada por alunos de creches, Emeief (Escola Fundamental de Educação Infantil e Fundamental), Cesas (Centros Educacionais de Santo André), EJA (Educação de Jovens e Adultos), educação inclusiva e Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) e aconteceu na Avenida Firestone, no trecho entre a Avenida Santos Dumont até a Queirós dos Santos. O público tomou conta do local. Autoridades civis e militares estavam presentes no evento.

O Prefeito Paulo Serra (PSDB) agradeceu a quem compareceu e festejou a retomada do evento na cidade. “Quero agradecer a presença da Banda Lira de Santo André e ao Coral”, disse.

Enquanto carros militares, entre Exército e bombeiros, aguardavam para entrar no desfile, a Apae andreense e alunos da EE Pref. Antonio de Campos Gonçalves ilustravam a avenida.

Em São Caetano também houve celebração. Cerca de 12 mil pessoas compareceram ao evento realizado na Avenida Presidente Kennedy. Além de alunos de escolas municipais, passou pelo desfile a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Caetano. A GCM (Guarda Civil Municipal) desfilou com 40 viaturas. Já a Polícia Militar, com 15. O Corpo de Bombeiros compareceu com três veículos.

Rita de Cassia Manzano, 34, compareceu com a filha Beatriz, 6. Segundo ela, é importante ensinar às novas gerações sobre a importância de fortalecer esse tipo de evento."Ela estuda na rede municipal e veio desfilar. O evento está muito bem organizado", disse.