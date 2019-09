Em treino com final inusitado, Charles Leclerc obtém a pole position em Monza

07/09/2019 | 11:45



O monegasco Charles Leclerc obteve, neste sábado, a pole position para o GP da Itália, 14ª etapa da temporada da Fórmula 1. Será a quarta vez que o jovem piloto da Ferrari vai largar em primeiro no ano, igualando a marca de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, segundo e terceiro colocados no treino. A corrida, neste domingo, ter início previsto para as 10h10 (de Brasília).

O final do treino foi marcado por uma cena inusitada. Os nove pilotos, que ainda poderiam marcar tempo, demoraram para sair dos boxes e apenas Carlos Sainz Jr. conseguiu abrir volta antes do cronômetro zerar.

No Q1, Leclerc voltou a ser o mais rápido, com o tempo de 1min20s126, seguido pelo surpreendente Hulkenberg, à frente de Bottas e Hamilton. A decepção ficou por conta de Max Verstappen, da Red Bull, que, com problemas mecânicos, nem conseguiu marcar tempo. O mexicano Sergio Perez parou na curva 3, em local perigoso, e causou a paralisação do treino por alguns minutos.

No Q2, Hamilton quebrou a hegemonia da Ferrari no fim de semana, ao marcar 1min19s464, superando Leclerc e Vettel. Ricciardo continuou surpreendendo com a Renault, ao obter o quarto tempo, à frente de Bottas.

No Q3, quando restavam 6min35, Raikkonen bateu a Alfa Romeo de traseira na parabólica e paralisou o treino, que tinha Leclerc em primeiro, diante de Hamilton, Bottas e Vettel. No retorno, os pilotos demoraram para retornar para a pista, com medo de dar vantagem de vácuo para quem viria atrás. Com isso apenas Sainz conseguiu abrir a volta antes do cronômetro zerar.

Confira o grid de largada do GP da Itália:

1) Charles Leclerc (MON/Red Bull) - 1min19s307

2) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min19s346

3) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min19s354

4) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min19s457

5) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min19s839

6) Nico Hulkenberg (ALE/Renault) - 1min20s049

7) Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren) - 1min20s455

8) Alexander Albon (TAI/Red Bull) - sem tempo

9) Lance Stroll (CAN/Racing Point) - sem tempo

10)Kimi Raikonnen (FIN/Alfa Romeo) - sem tempo

----------------------------------------------

11) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min20s517

12) Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min20s615

13) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min20s630

14) Lando Norris (ING/McLaren) - 1min21s068

15) Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) - 1min21s125

-----------------------------------------------

16) Roman Grosjean (FRA/Haas) - 1min20s784

17) Sergio Perez (MEX/Racing Point) - 1min21s291

18) George Russell (ING/Williams)- 1min21s800

19) Robert Kubica (POL/Williams) - 1min22s356

SEM TEMPO

Max Verstappen (HOL/Red Bull)