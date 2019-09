Afronta aos mais pobres

Do Diário do Grande ABC



07/09/2019 | 11:29



É lamentável a informação de que a Prefeitura de Mauá vai deixar desassistida, durante pelo menos 15 dias, a parcela da população que mais precisa de auxílio do poder público. Dá-se que a mudança no endereço do CadÚnico (Cadastro Único), equipamento que presta serviços sociais, vai ocasionar espécie de apagão administrativo no setor. Faltou planejamento, algo que, diga-se, não é novidade no governo da prefeita Alaíde Damo (MDB). A emedebista parece se esforçar para, a cada dia, dar mostras do despreparo de sua gestão.

Informações colhidas com servidores do CadÚnico dão conta de que a alteração do posto de atendimento responde a pedido da própria gerência da unidade. Todavia, esperava-se que a substituição da sede fosse feita de maneira organizada e gradual, de modo a não prejudicar os munícipes. O governo mauaense, porém, decidiu fechar uma porta sem providenciar a abertura de outra. Trata-se de demonstração de irresponsabilidade, ainda mais em se sabendo quem vai ser prejudicado com a medida.

Especialistas em assistência social se espantam com a insensibilidade da prefeita. Para as famílias que precisam dos serviços do CadÚnico, única maneira de requererem a inscrição em programas de transferência de renda, como Bolsa Família e BPC (Benefício de Prestação Continuada), ficar duas semanas sem o devido amparo pode ter consequências gravíssimas. Basta lembrar que o dinheiro é utilizado na aquisição de gêneros de primeira necessidade, como alimentos.

Nada disso, contudo, parece preocupar a administração de Alaíde Damo, que ainda não fez valer o compromisso de governar para os mais pobres assumido por ocasião da posse, ocorrida em 18 de abril, mesmo dia em que o titular Atila Jacomussi (PSB) foi cassado pela Câmara na esteira de casos de corrupção. O que se vê desde então é o mesmo descaso diante dos mais necessitados. Para quem imaginava que a troca de comando significaria um olhar mais solidário aos carentes, a ascensão da emedebista ao Executivo tem sido enorme decepção.