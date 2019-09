07/09/2019 | 11:11



O elenco de A Dona do Pedaço se reuniu na noite de sexta-feira, dia 6, para assistir ao 100º capítulo da trama. Em um bar no Rio de Janeiro, eles mostraram estilo enfrentando o frio do inverno. Juliana Paes apostou em uma jaqueta de couro com detalhes em dourando, e, segundo o colunista Leo Dias, passou a noite toda próxima de Reynaldo Gianecchini.

Nathalia Dill e Paolla Oliveira, que vivem irmãs na trama, chegaram juntas.

Giane apostou em uma jaqueta laranja e levou até bolsa para curtir a festa. Ele e o resto do elenco se jogaram no samba a noite toda.

Sérgio Guizé curtiu a festa, mas, de acordo com Leo Dias, não ficou muito próximo da ex, Dill, durante a comemoração.