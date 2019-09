Sebastian Vettel domina o terceiro treino livre do GP da Itália, em Monza

07/09/2019 | 08:33



O alemão Sebastian Vettel foi o mais rápido, neste sábado, no terceiro treino livre para o GP da Itália, 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1, no circuito de Monza. O tetracampeão mundial fez a volta mais rápida em 1min20s294.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo lugar, apenas 0s032 atrás de Vettel, seguido pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, 0s109 mais lento que o líder. Tempo idêntico ao do monegasco Charles Leclerc, que havia dominado os dois treinos anteriores na sexta-feira. O piloto da Ferrari ficou em quarto, pois conseguiu o tempo depois de Bottas.

O australiano Daniel Ricciardo surpreendeu ao colocar a Renault na quinta colocação, 0s270 atrás de Vettel, e à frente do inglês Lewis Hamilton, líder do Mundial e que busca a sexta vitória na tradicional prova italiana. O pentacampeão mundial fez um tempo 0s301 além do do líder.

O alemão Nico Hulkenberg (0s458), da Renault, o tailandês Alexander Albon (0s533), da Red Bull, o italiano Antonio Giovinazzi (0s587), da Alfa Romeo, e o russo Daniil Kvyat (0s651), da Toro Rosso, completaram a lista dos dez primeiros colocados.

A sessão de classificação começará neste sábado às 10 horas (de Brasília). A largada para o GP da Itália será às 10h10 do domingo.