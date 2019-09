Baldy confirma vinda ao Grande ABC na 5ª

Fábio Martins

Passados 30 dias da data marcada para prestar esclarecimentos à região, o secretário estadual de Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy (PP), anunciou a interlocutores agenda para explanar a mudança no projeto da Linha 18-Bronze, que ligaria o Grande ABC à Capital. O prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal, Paulo Serra (PSDB), confirmou ontem que irá efetivar assembleia extraordinária na quinta-feira, às 9h, na sede da entidade, para tratar de detalhes da substituição do monotrilho por BRT (transporte rápido por ônibus na sigla em inglês).



Paulo Serra assumiu a responsabilidade pelo atraso na realização do encontro. “A reunião (com Baldy) não aconteceu antes por conta de agenda do Consórcio”, minimizou o tucano, ao sintetizar a postergação do cronograma. O primeiro compromisso havia sido fixado para ocorrer no dia 6 de agosto, pouco mais de um mês depois de o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, oficializar a alteração na proposta original, diante da justificativa que estudo técnico apontou inviabilidade financeira para concretizar o plano – eram previstos R$ 6 bilhões, em valores atualizados, incluindo R$ 600 milhões para pagamento das desapropriações. A estimativa é que o projeto, com o BRT, custe R$ 680 milhões, cerca de 10% do valor que seria necessário para despender na implantação do monotrilho.



Sem explicações sobre a prorrogação, o prazo foi esticado em tratativas a aliados para o dia 13, data também cancelada, sob alegação de que integraria comitiva do Estado em busca de investimentos na China. Posteriormente, a agenda ficou esquecida, sem ofensiva pela consolidação da agenda. Na ocasião da mudança de modal, Baldy sustentou que o BRT atenderia a demanda do Grande ABC, apesar de série de estudos da época da contratação, em 2014, indicar o contrário. Na oportunidade, ele afirmou que o novo transporte alimenta de 150 mil a 340 mil passageiros por dia – o monotrilho serviria de 255 mil até 340 mil.



A gestão de Doria formalizou na semana passada o encerramento do contrato firmado junto ao Vem ABC, consórcio que venceu o processo licitatório para construir a Linha 18 com monotrilho, no escopo do Metrô. A modificação tira, inclusive, a atribuição de quem tocará o projeto, que passa para a pasta de Transportes. A justificativa do Estado foi a de que haveria diversos empecilhos técnicos à obra – como impossibilidade de decretação de utilidade pública de alguns terrenos e vedação de prorrogação contratual. O Palácio dos Bandeirantes terá que relicitar o projeto, iniciando a proposta da estaca zero.



Em outra frente, Baldy tem ignorado há três meses pedido de informações, solicitado pelo deputado Márcio da Farmácia (Podemos) por meio de requerimento, sobre a implantação da linha. O documento está parado no gabinete do secretário desde o dia 29 de maio, quando foi protocolado. A omissão de dados pode caracterizar crime de responsabilidade, além de improbidade administrativa.

Secretário envia carta ao jornal

Sobre as publicações que tem feito este jornal, desde o Editorial no dia 3 deste mês, e reportagens nos dias seguintes, destaco que desde o início desta gestão na STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) estou comprometido com a mobilidade urbana da região do Grande ABC. Como exemplo, podemos citar a modernização da Linha 10-Turquesa da CPTM, o projeto da Linha 20-Rosa, bem como estudos para implantação do BRT.



Há muita dedicação e trabalho!



A troca dos trens da Linha 10-Turquesa, da década de 1970 por trens modernos, concretizada em julho deste ano, resultou em redução no tempo de viagens e mais eficiência no serviço prestado aos cidadãos do Grande ABC, demonstrando que a região é um dos principais focos de nossa gestão à frente da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. A diretriz do governador João Doria é otimizar custos e priorizar estudos que propiciem maior mobilidade para a região, inclusive com soluções para projetos que estavam paralisados.



O contrato de concessão da Linha 18-Bronze foi assinado em agosto de 2014 e há cinco anos o início das obras não se viabilizou. Portanto, diante das informações acima relatadas verifica-se que as publicações feitas pelo Diário são mentirosas, além de levantar acusações levianas e infundadas contra a minha pessoa. O jornal maliciosamente repercute fake news divulgadas em anos anteriores, ação que não se compatibiliza com um jornalismo ético, sério e comprometido com a informação de qualidade à sociedade.



Sublinho que o fato de não ser paulista, apesar de meus pais serem, não me impede que exerça uma gestão propositiva, transparente e de resultados, conforme mostrado desde que assumi a STM em janeiro deste ano e, em toda minha vida pública, enquanto secretário de Indústria e Comércio de Goiás, deputado federal e ministro das Cidades do Brasil, oportunidade em que trabalhei em prol de todos os Estados brasileiros.



Enquanto ministro, inclusive, viabilizei a retomada e posterior liberação de recursos para custear a maior obra de drenagem urbana do País naquele momento, localizada em São Bernardo, o piscinão do Paço. A obra estava paralisada, com a nossa gestão e empenho conseguimos destravar e recentemente foi entregue à população. Faço parte da história dos paulistas mesmo antes de ser secretário de Estado de São Paulo e dessa forma seguirei o meu trabalho: com dedicação, confiança, transparência e respeito aos recursos públicos da população de São Bernardo, de São Paulo e do País.



Alexandre Baldy

Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos



Nota da Redação

Este Diário procurou ouvir o sr. Alexandre Baldy sempre que publicou reportagens que o envolviam. Foi solenemente ignorado todas as vezes. Agora, todavia, o jornal é surpreendido pela carta rude, agressiva e descortês assinada pelo secretário. Não nos causa espécie. Cada um oferece o que tem. De nossa parte, seguiremos defendendo os interesses dos 2,8 milhões de moradores do Grande ABC, que há 61 anos confiam na honestidade de nosso trabalho. Ninguém permanece tanto tempo no mercado sem se pautar pela verdade e pelos bons propósitos. Por isso, refutamos veementemente as acusações grosseiras proferidas pelo missivista. E, respeitosamente, dispensamos as pretensas lições de jornalismo e ética ministradas pelo ex-aliado de Carlinhos Cachoeira e Michel Temer. Se vier mesmo à reunião do Consórcio Intermunicipal na quinta-feira, Baldy poderá se informar melhor sobre nossos princípios. Seguiremos dignificando a nossa história por meio de um jornalismo voltado ao fortalecimento institucional das sete cidades, do Estado e do Brasil.