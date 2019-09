Nomeações de comissionados de Alaíde vão parar no Ministério Público

Júnior Carvalho

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



07/09/2019



O Ministério Público de Mauá foi acionado para apurar denúncia de loteamento de cargos no governo da prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB). O Diário teve acesso a representação anônima que pede que a administração seja investigada por contratar servidores comissionados indicados por vereadores que votaram favoráveis ao impeachment do prefeito Atila Jacomussi (PSB), em abril.



O caso foi revelado com exclusividade pelo Diário em junho. Foram mapeados ao menos 37 apadrinhados ligados aos parlamentares. Havia casos, inclusive, de servidores que eram lotados nos gabinetes desses vereadores e que, após a cassação, foram alçados a cargos na Prefeitura. A representação foi protocolada no MP de Mauá no mesmo dia em que foi publicada a reportagem.



A nomeação de indicados de vereadores mudou nitidamente a relação do governo Alaíde com a Câmara, que passou a apoiar a gestão majoritariamente, diferentemente das outras duas passagens interinas da emedebista – Atila foi preso em junho e em dezembro de 2018. Presidente do Legislativo mauaense, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), começou a ter mais influência no Paço, tanto que pressionou, com sucesso, para que Alaíde demitisse aliados indigestos aos parlamentares, incluindo um secretário.



Questionado sobre a representação, o governo emedebista não se manifestou.