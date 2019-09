Atingida pelas chuvas de março, Emei João Barile é revitalizada

Yasmin Assagra



07/09/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano entregou, ontem, a Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) João Barile, no bairro Fundação, revitalizada, o que incluiu intervenções como troca de pisos, azulejo e forros, além das pinturas interna e externa, revisões elétricas e outros serviços de manutenção. O investimento para a reforma foi de R$ 331 mil.

Devido às fortes chuvas de março e à falta de manutenção no local desde 2006, a administração municipal optou em antecipar no calendário de reformas em escolas e adiantar as revitalizações para este ano. Até o momento, a administração revitalizou três unidades, mas promete entregar outras seis até o fim do ano.

A revitalização da Emei João Barile, que atende cerca de 60 alunos em cinco turmas, começou em abril. O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que fez a entrega da reforma, explicou que a obra foi concluída dentro do prazo previsto, de 120 dias, e que a revitalização melhora as condições para funcionários e alunos.

“Essa unidade já precisava passar por intervenções e, devido ao fenônemo das enchentes, aceleramos em nosso calendário. E conseguimos trocar toda parte interna, área de lazer, banheiros e salas de aula sem que eles (alunos) perdessem aulas ou que tivessem que se deslocar para outra escola. Essa Emei tem 60 anos de existência, é uma escola rica em histórias”, ressalta.

Para a diretora da escola, Rosiane Cole, a revitalização é motivo de orgulho, mas também de grande responsabilidade. “A entrega de hoje (ontem) é motivo para valorizar a qualidade do ensino. E a Prefeitura reconhece a educação infantil como uma parte essencial e peculiar na vida de nossas crianças. A reorganização desse espaço é resultado de uma grande parceria de sucesso daqui para frente”, finaliza.

Nutricionista e professora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Paula Morcelli, 41, é mãe de Maria Eduarda, 4, que estuda na escola desde o ano passado. Moradora da cidade desde criança, Paula comenta que, apesar da dificuldade no período de obras, fica feliz com o resultado final.

“As crianças sofreram no período das obras por aqui, até nós, que somos pais, sabemos dos transtornos que ocorrem até ficar tudo pronto. Mas essa escola sempre foi excelente, então essa revitalização veio para somar e agregar no ambiente escolar de todos os alunos. Estamos muito satisfeitos”, diz a nutricionista.