Planalto: Bolsonaro deve passar a Presidência a Mourão de domingo a quinta-feira

06/09/2019 | 21:51



O vice-presidente Hamilton Mourão deve assumir a Presidência da República de domingo, 8, a quinta-feira, 12, durante a recuperação de Jair Bolsonaro (PSL) de uma cirurgia para correção de uma hérnia incisional que surgiu no local em que foi atingido por uma facada, há um ano.

A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 6. Durante a semana o Planalto afirmava que Mourão ficaria apenas até terça-feira, 9, na Presidência. Segundo o Planalto, o vice-presidente ficará no cargo por cinco dias. Depois, mesmo no hospital, Bolsonaro reassume a Presidência e despacha de lá, como ocorreu em janeiro.

Bolsonaro será submetido a uma cirurgia no domingo, 8, em São Paulo. O presidente deve passar dez dias na capital paulista para recuperação.