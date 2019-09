Notícias da semana - 2 a 8 de setembro

Da redação



08/09/2019 | 07:00



ECONOMIA

Produção de veículos cai em agosto

A quantidade de veículos produzida em agosto no País caiu 7,3% ante igual mês do ano passado – o que significa dizer que foram feitas 269,8 mil unidades no oitavo mês do ano, somando automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Os dados são da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Essa queda é reflexo da diminuição nas vendas de veículos no mercado interno (dentro do País) e também nas exportações (quando comercializamos a outros países, como exemplo a Argentina, que tem reduzido a compra de carros brasileiros desde o ano passado).

Em relação aos empregos nas indústrias automobilísticas, as montadoras têm apresentado resultados negativos. Em agosto, foram fechadas 512 vagas. Em 12 meses, são 4.366 postos de trabalho a menos.

ESPORTES

Torcedores de Mauá concorrem a prêmio da Fifa

Os mauaenses palmeirenses Silvia e Nickollas Grecco, mãe e filho, estão concorrendo ao Fan Awards, premiação para os torcedores com histórias mais bonitas e apaixonantes pelo mundo. A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou recentemente os concorrentes (há mais dois).

A votação é popular e o anúncio do ganhador sai no dia 23, em cerimônia em Milão, na Itália.

Silvia, que é mãe adotiva de Nickollas, 12 anos, ficou conhecida por narrar as partidas para o jovem, que é deficiente visual.

TRÂNSITO

Lei do farol baixo multa motoristas no Grande ABC

Há três anos dirigir os veículos pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) com os faróis apagados é proibido e, por isso, rende multas. A regra é andar com a luz baixa pelas vias. O descumprimento desse decreto foi responsável pela aplicação de 4.074 multas no primeiro semestre deste ano, ou aproximadamente 23 por dia nos trechos das rodovias que cortam a região.

Essa norma, ou legislação, passou a vigorar em 8 de julho de 2016, sancionada pela Lei 13.290/2016, modificando a Lei 9.503, que apenas alertava sobre o uso do farol baixo nos carros em túneis. Atualmente, a multa é de quatro pontos na carteira de motorista e pagamento de R$ 130,16.

Andar com os faróis acessos previne acidentes e por isso faz parte das leis de trânsito. Essas normas se modificam ao longo dos anos pensando em como contribuir positivamente para que o tráfego nas vias flua da forma correta e segura, tanto a pedestres como motoristas.