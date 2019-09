Café da manhã ideal

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



08/09/2019 | 07:00



Um simples copo de leite é capaz de reequilibrar o organismo de uma criança, entre 7 e 11 anos, logo pela manhã. A quantidade equivale a 7 gramas de proteína – nutriente e macromolécula responsável por quase todos os processos biológicos do corpo humano (do transporte de oxigênio à regulação hormonal) – que já é capaz de repor o que foi gasto durante o sono.

Quem explica é o pesquisador em nutrição Denis Breuillé, do Instituto de Ciência Nutricional do Centro de Pesquisas Nestlé (Suíça), que esteve em São Paulo, recentemente, para participar de evento.

Segundo ele, a vantagem do leite (e seus derivados como iogurte e queijo) para as crianças é que se trata de uma proteína completa, que contém todos os aminoácidos que o organismo necessita, sem falar do cálcio oferecido.

Além da bebida, frutas, pães, ovos (em dias alternados, de preferência) garantem energia e boas vitaminas no café da manhã.