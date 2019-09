Departamento de Justiça investiga quatro montadoras por acordo com Califórnia

06/09/2019 | 20:29



O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação antitruste contra quatro montadoras que fecharam um acordo com a Califórnia sobre padrões para emissão de poluentes por veículos. O episódio representa uma escalada no conflito entre o governo do presidente americano, Donald Trump, e o Estado da Califórnia sobre regulações ambientais.

O Departamento de Justiça busca determinar se a Ford Motor, a Honda, a BMW e a Volkswagen desobedeceram a lei de concorrência federal ao concordar com a Califórnia em obedecer a padrões de controle de emissão superiores aos propostos pelo governo Trump, afirmaram fontes ligadas ao assunto.

Autoridades da Califórnia, congressistas do Partido Democrata e ambientalistas qualificam a investigação como um ataque político orquestrado pela Casa Branca, que desejaria combater qualquer suposto desafio à sua autoridade. O Departamento de Justiça não quis comentar o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.