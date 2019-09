Bélgica goleia e segue 100% nas Eliminatórias da Euro; Croácia também vence fácil

06/09/2019 | 19:51



Terceira colocada da Copa do Mundo de 2018, a Bélgica se mantém forte também no cenário europeu. Nesta sexta-feira, atuando fora de casa, em Serravalle, a seleção belga goleou San Marino por 4 a 0 e se manteve com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Foi a quinta vitória da equipe nacional em cinco jogos disputados no Grupo I do qualificatório para o torneio continental. Assim, o time lidera a chave, com 15 pontos, três à frente da Rússia, que em outro confronto do dia superou a Escócia por 2 a 1, também como visitante, em Glasgow.

Apesar da fragilidade da seleção de San Marino, que amargou a sua quinta derrota em cinco jogos nas Eliminatórias, a Bélgica só conseguiu abrir o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, com Michy Batshuayi convertendo uma cobrança de pênalti. Na etapa final, porém, os favoritos deslancharam e balançaram as redes mais três vezes, com

Dries Mertens, Nacer Chadli e novamente com Batshuay.

Já no triunfo da Rússia, os escoceses chegaram a fazer 1 a 0 já aos 11 minutos do primeiro tempo com John McGinn. Ele contou com uma falha do goleiro brasileiro naturalizado russo Guilherme, que acabou se atrapalhando após não conseguir segurar uma bola cruzada.

Ainda na etapa inicial, porém, os visitantes empataram com o atacante Artyom Dzyuba, que completou seis gols marcados nos últimos quatro jogos das Eliminatórias. No segundo tempo, os russos viraram o placar graças a um gol contra de Stephen O'Donnell, que desviou para dentro da própria meta escocesa ao tentar cortar um cruzamento.

Com o revés em casa, a Escócia estacionou nos seis pontos e ficou na quarta posição do Grupo I. E ainda foi ultrapassada pelo Casaquistão, que chegou aos sete pontos na terceira colocação ao empatar por 1 a 1 com o Chipre, fora de casa. Os cipriotas, com quatro pontos, ocupam a vice-lanterna da chave.

CROÁCIA TAMBÉM GOLEIA - Com o status de vice-campeã mundial nesta edição das Eliminatórias da Eurocopa, a Croácia fez bonito nesta sexta-feira ao golear a Eslováquia por 4 a 0, na casa da rival, em Trnava.

O triunfo expressivo fez os croatas chegarem aos nove pontos na vice-liderança do Grupo E do qualificatório. Com a mesma pontuação está a Hungria, que lidera a chave pelos critérios de desempate e volta a jogar na segunda-feira, justamente contra os eslovacos, como mandantes. No mesmo dia, a Croácia pega o Azerbaijão em mais um desafio como visitante.

Neste embate desta sexta-feira com os eslovacos, os croatas abriram o placar com um gol de Nikola Vlasic aos 45 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Ivan Perisic, Bruno Petkovic e Dejan Lovren decretaram a goleada. O resultado ruim deixou a Eslováquia na vice-lanterna da chave, com seis pontos.

BALE DECIDE - A terceira posição deste Grupo E acabou sendo assumida pelo País de Gales, que atingiu os mesmos seis pontos ao superar o Azerbaijão por 2 a 1, em Cardiff. E o triunfo foi assegurado graças a um gol do astro Gareth Bale, do Real Madrid, aos 39 minutos do segundo tempo. O rival batido em solo galês somou a sua quarta derrota em quatro jogos e segue na lanterna da chave.