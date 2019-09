Harley-Davidson do Brasil conta com condições especiais

Da Redação



06/09/2019 | 19:18

Durante todo o mês de setembro de 2019, a Harley-Davidson do Brasil oferece condições para a compra de diversas motocicletas de todas as famílias da linha 2019: Sportster, Softail e Touring.

Promoções Harley-Davidson do Brasil

Iron 1200

Equipada com o motor Evolution de 1.202 cm³ de cilindrada e apresentando acabamentos escurecidos, a Iron 1200 possui um estilo urbano, além de um grafismo ousado e retrô no tanque de combustível.

Até o dia 30 deste mês, a motocicleta Iron 1200, de ano e modelo 2019 tem seu preço de R$ 46.900,00 reduzido por R$ 43.900,00.

H-D Fat Boy 114

A H-D Fat Boy 114 é uma conhecida estrela de cinema e vem equipada nesta versão com o motor Milwaukee-Eight 114 com 1.868 cm³ de cilindrada, entregando 16,11 kgf.m de torque a 3.000 rpm.

A moto, de ano e modelo 2019, também vai ficar com o preço reduzido de R$ 78.900,00 por R$ 75.900,00 durante todo o mês de setembro.

Além desta oferta, quem utilizar uma motocicleta usada na compra da Fat Boy 114 nessas condições terá uma supervalorização de R$ 5 mil.

Fat Bob 114

Já a Harley-Davidson Fat Bob 114, também pertencente à família Softail e um grande sucesso pelo seu design, foi considerada a melhor motocicleta Custom de 2018 pela revista Motoaction.

Essa motocicleta, de ano e modelo 2019, vai poder ser adquirida por R$ 69.900,00, o que é uma boa diferença, já que se comprada em outro período sai a R$ 72.900,00.

Para quem ficou interessado, vale lembrar que também é possível utilizar uma motocicleta seminova como parte do pagamento e contar com uma supervalorização de R$ 5 mil no modelo anterior.

FXDR 114

Já para os interessados na nova e musculosa FXDR 114, ano e modelo 2018/2019 e 2019/2019), equipada com o motor Milwaukee-Eight 114, que entrega 16,11 kgf.m de torque a 3.500 rpm e apresenta filtro de ar esportivo, escapamento 2 em 1, suspensão dianteira invertida, rodas e balança em alumínio, contarão com uma valorização de R$ 10 mil na seminova.

Road Glide Ultra e Ultra Limited

As representantes da família Touring com condições especiais do mês são as motocicletas Road Glide Ultra e Ultra Limited de ano e modelo 2019, equipadas com o motor Milwaukee-Eight 114.

Quem utilizar uma motocicleta seminova na compra da Road Glide Ultra, vai poder contar com a supervalorização de R$ 5 mil, e quem for levar para casa a Ultra Limited, conta com a supervalorização de R$ 10 mil.

Outras ofertas

Além das condições citadas acima, toda a linha de motocicletas da Harley-Davidson do Brasil contará com ofertas de financiamento até o fim deste mês de setembro: as motos poderão ser adquiridas com 50% de entrada, saldo em 24 vezes e taxa de 0,89%, 30% de entrada, saldo em 24 vezes e taxa de 0,99%, 30% de entrada, saldo em 36 vezes e taxa de 1,03% e, por fim, 30% de entrada, saldo em 48 vezes e taxa de 1,05%.

As motocicletas da Harley-Davidson do Brasil estão disponíveis para test ride em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País, de acordo com a disponibilidade dos modelos na rede. Para agendar, basta acessar o site e se inscrever.

