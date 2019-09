Após acusação de abuso infantil, pai de Britney Spears se retira temporariamente da custódia da cantora

06/09/2019 | 19:11



Jamie Spears, pai de Britney Spears, está sendo acusado de agredir Sean Preston, um dos filhos da cantora com Kevin Federline. Agora, de acordo com informações do site TMZ, o homem estaria pedindo para se retirar temporariamente das responsabilidades ligadas à custódia de Brit - ele controla sua vida e suas finanças desde 2008.

Nos documentos oficiais, Jamie afirma que quer se retirar para tratar de questões de saúde. No entanto, Britney não estará por si mesma durante esse período, já que seu pai pediu para que a empresária Jodi Montgomery o substituísse durante esse período.

Apesar dos esforços de Jamie para que não deixe de ter controle sobre a vida de Britney, talvez a batalha pela tutela da cantora esteja perto de acabar. De acordo com o jornal Daily Mail, após a suposta agressão do empresário contra Sean, Kevin Federline pode pedir para que o pai de sua ex-esposa se retire completamente da tutela. Já que ele é responsável por ela, ele se torna automaticamente responsável, também, pelo bem-estar de Sean e de seu irmão mais novo, Jayden James.

E parece que Brit não está nem um pouco feliz com o incidente. De acordo com o Radar Online, ela estaria furiosa com o pai por colocá-la nessa situação, e estaria pensando seriamente em entrar em uma batalha séria para se ver livre de Jamie.

- Ela tentou fazer a coisa certa e está sendo punida, ela está furiosa. Ela não quer mais ficar sob o controle de Jamie.

Novo visual

Em meio a toda essa polêmica, Britney revelou seu novo visual: a cantora agora está morena! Em seu Instagram, ela revelou que se inspirou em sua irmã, Jamie Lynn.

Mesmo rosto, mesmo vestido, novo cabelo! Sim, minha irmã me inspirou a escurecer!