A última sessão

07/09/2019



São Caetano chegou a ter dez cinemas. Em 1989 ficava com apenas duas salas de rua, o Cine Vitória 1 e 2, na Rua Baraldi, 743.

E hoje, três décadas depois: ali estão os cinemas dos shoppings, em São Caetano e nas demais cidades, com as raras exceções do Grande ABC voltadas às salas que exibem filmes pornográficos.

Em 1989 São Caetano já não tinha o Max nem o Cine Central – que foi o primeiro. Perdera o Colonial, que ficava na Rua Amazonas. E todos os demais. Não compensava manter salas das dimensões do Lido. Tanto que a distribuidora de filmes Haway não quis renovar contrato.

Vivia-se a era do videocassete. E do início da massificação das salas de cinema dos shoppings.

O LIDO

Foi inaugurado em 12 de outubro de 1961, quando assumiu as instalações do Cine Urca, com capacidade de 600 espectadores por sessão.



Santos do Dia

- Clodoaldo (530-600).

O primeiro príncipe francês a ser canonizado.

- João de Nicomédia

REGINA OU REINE. Ela viveu no século III, em Alise, antiga Gália, atual França. A festa de Santa Regina é cultuada desde o século VI. Em 750 já existia em Alísia uma basílica a ela dedicada.

Data

Subsídio ao estudo do movimento sindical

Domingo, 31 de agosto de 1919.

Inaugurada, em Santo André, a sucursal da União dos Operários de Fábricas de Tecidos, em sessão aberta às 20h por José de Magalhães.

Foi deliberado que todas as sextas-feiras se realizem assembléias gerais na sede, à Rua Coronel Oliveira Lima, nº 3, esquina com a Avenida Queiróz dos Santos.

Na inauguração são organizadas comissões operárias das fábricas Lucinda (Ipiranguinha), Kowarick, Alfredo Flaquer e Zaparoli.

Fonte: jornal O Estado de S. Paulo, edição de 2-9-1919.



Hoje

- Dia da Pátria e Independência do Brasil (197º aniversário)

- Dia do Grito dos Excluídos

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 7 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7164



Manchete – Acaba o resgate do Boeing; 11 mortos

Feriado – O Dia da Independência: desfiles na maioria das cidades do Grande ABC.

São Bernardo – Mais um loteamento clandestino dentro da área de mananciais: Estrada do Alvarenga, quase na divisa com Diadema, com 113,6 mil m² pertencentes à Associação dos Trabalhadores Químicos.

Indústria – Metalúrgica Irma Cestari deixa Santo André e vai para Mauá.

Educação – Dois mil secundaristas realizam no Ginásio Pedro Dell’Antonia o 28º Congresso Anual.



Em 7 de setembro de...

1914 – I Guerra Mundial. Manchete do Estadão: os belgas abrem os diques de Malines, inundando os arredores.

- Em Ribeirão Pires: Ribeirão Pires FC 2, White Star FC 1; 3 a 0 para a equipe local entre os segundos quadros.

- Grupo Escolar de São Bernardo, recém-inaugurado, hoje sede do Museu de Santo André, realiza a sua primeira Festa das Árvores.

1939 – II Guerra Mundial. Do noticiário do Estadão: noticia-se que o exército francês conseguiu romper a linha de defesa alemã, penetrando na região do Sarre.

Santos, 6. Está restabelecida a linha de navegação italiana para os portos sul-americanos.

1949 – Beltran Asêncio, o fotógrafo de São Bernardo, batia a sua primeira fotografia como profissional, na cobertura da Procissão dos Carroceiros.

1959 – Inaugurado o Grupo Escolar Padre Luiz Capra, na Vila Marlene, em São Caetano.

1969 – Sindicato dos Químicos do ABC inaugura sede própria: Rua Monte Casseros, 276, Santo André.

- Fundado o Aliança Clube, em Rudge Ramos, São Bernardo.



Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 7 de setembro:



- No Ceará, Aiuaba e Pindoretama

- Em Minas Gerais, Bicas, Cataguases, Coromandel, Ibiá, Ibiraci, Ipanema, Itabirito, Itanhandu, Luz, Manga, Matias Barbosa, Mesquita, Miraí e Teófilo Otoni

- Em Tocantins, Jaú do Tocantins

- No Rio de Janeiro, Sapucaia

Fonte: IBGE