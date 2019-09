Paula Fernandes: Depressão acontece, não é frescura e tem tratamento

06/09/2019 | 18:47



Paula Fernandes usou seu Instagram na quinta-feira, 5, para falar sobre o Setembro Amarelo, mês marcado pela campanha anual de prevenção ao suicídio.

Com um vídeo de quase três minutos, a cantora disse que tomou essa iniciativa porque "quer falar sobre vida" e ajudar a combater a depressão, que "é uma das maiores causadoras de suicídio no Brasil". Destacou ainda que o distúrbio ocorre em todas idades e que a sociedade precisa falar mais sobre o assunto.

"Depressão acontece, é coisa séria, mas não é sinal de fraqueza, não é frescura e tem tratamento. Eu sou prova disso. Tive depressão aos 18 anos e foi um momento ímpar na minha vida. Embora tenha sido muito difícil, foi um momento de renascimento, que eu comecei a conhecer a Paula e ser a Paula que sou hoje", disse.

A sertaneja sugeriu também que as pessoas que estão nessa situação procurem um especialista. "Não sou médica, mas como senti muito na pele posso dizer que uns dos sintomas são a falta de ar, melancolia, tristeza, dificuldade de concentração no trabalho, em casa", conta. "Fazer terapia é muito importante para quem está com depressão", acrescentou.

Assista abaixo ao vídeo e leia o texto de Paula Fernandes na íntegra:

Busque ajuda

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento 24h a quem está com pensamentos suicidas ou que enfrenta outros problemas.

"Mesmo que você não tem certeza de que precisa de nossa ajuda, não tenha receios em entrar em contato com a gente. Um de nossos voluntários estará à sua disposição", explica a equipe do site.