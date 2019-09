De virada, Holanda bate Alemanha por 4 a 2 em Hamburgo nas Eliminatórias da Euro

06/09/2019 | 18:44



Vice-campeã da última Liga das Nações da Uefa, a jovem seleção da Holanda mostrou força ao derrotar a Alemanha, em Hamburgo, por 4 a 2, nesta sexta-feira, em jogo válido pelo Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2020.

Com o resultado, os holandeses chegaram aos seis pontos, em três jogos, e assumiram a terceira posição da chave, enquanto os alemães continuam com nove, em quatro partidas, e ocupam o segundo lugar da chave, fechando a zona de classificação para a próxima fase do qualificatório europeu. A liderança da chave é da Irlanda do Norte, com 12 pontos, em quatro apresentações.

Em um jogo bem disputado desde o início, Alemanha e Holanda se revezaram no ataque, graças ao bom nível técnico de seus jogadores. Os mais de 50 mil torcedores alemães presentes ao estádio não intimidaram os garotos holandeses.

Com tanta qualidade em campo, qualquer erro se tornou fatal. Logo aos 9 minutos, em uma desatenção da zaga da Holanda, Serge Gnabry abriu o placar, após rebote do goleiro Cillessen. O jogo permaneceu intenso, mas os demais gols ficaram para a etapa final, que foi sensacional.

A virada dos visitantes veio em sete minutos. Aos 14, o zagueiro Tah falhou e Frenkie de Jong entrou como um raio pelo meio da zaga alemã: 1 a 1. Aos 21, depois de Neuer fazer uma grande defesa em cabeçada de Van Dijk, Tah fez gol contra.

O jogo permaneceu agressivo, com os times sempre procurando atacar o adversário. Aos 28, o árbitro português Artur Dias apontou mão na bola de De Ligt em lance com Schulz. Kroos esbanjou categoria e empatou: 2 a 2.

A partir daí, a Alemanha ficou mais com a bola, mas errou muito e sofreu o castigo por intermédio do letal contra-ataque holandês. Aos 34, Ginter saiu jogando errado. Depay coordenou a jogada, que Donyell conferiu: 3 a 2.

No desespero, a Alemanha voltou a falhar. Em alta velocidade, Depay foi lançado e esperou a chegada de Wijnaldum, que fechou a vitória. O técnico Ronald Koeman festejou com todos os jogadores.

No outro jogo deste grupo disputado nesta sexta-feira, a Bielo-Rússia foi até a Estônia, venceu por 2 a 1 e somou os três primeiros pontos, enquanto os estonianos acumulam quatro derrotas.

GRUPO G - Também nesta sexta pelas Eliminatórias da Eurocopa, pelo Grupo G, a Eslovênia quebrou a invencibilidade da Polônia, ao marcar 2 a 0, em Liubliana. Os eslovenos, terceiro colocados, chegaram aos oito pontos, enquanto os líderes poloneses têm 12.

Em Salzburgo, a Áustria não teve dó da Letônia, goleou por 6 a 0 e alcançou os nove pontos, em segundo lugar na chave. Os letões perderam a quinta partida seguida. O time soma um gol a favor e 19 contra.