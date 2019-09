Orlando Bloom faz piada sobre foto vazada: 'As coisas ficam maiores na câmera'

06/09/2019 | 18:37



O ator Orlando Bloom relembrou o vazamento de fotos em que aparecia nu ao lado da cantora Katy Perry em 2016 em entrevista ao The Howard Stern Show.

Diante de brincadeiras sobre o "tamanho de seu órgão" por parte do apresentador, Orlando Bloom respondeu, em tom de brincadeira: "Não é tão grande, de verdade. As coisas ficam maiores na câmera, com lentes telescópicas. Foi uma ilusão de ótica".

Na sequência ele relembrou sua reação na ocasião: "Meu assessor ligou para dizer: 'não é o pior. Primeiro de tudo, tem fotos com uma tarja preta sobre ele'. E você faz piadas do tipo 'puseram uma tarja grande o suficiente para cobrir?'"

"E, então, você subitamente percebe que alguém vai tirar a tarja preta porque receberão dinheiro o suficiente para isso", concluiu Orlando Bloom.