Kendall Jenner saiu mais cedo de evento para não conhecer Brad Pitt

06/09/2019 | 18:11



Dá pra imaginar que, mesmo sendo uma modelo internacional, Kendall Jenner também fica nervosa ao conhecer seus ídolos? A irmã de Kylie Jenner participou do programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e falou sobre sua reação ao descobrir que Brad Pitt havia comparecido ao Sunday Service promovido por Kanye West no último domingo, dia 1º - o evento é uma espécie de missa de domingo idealizada pelo músico.

Kendall revelou que ficou tão nervosa por ver Brad que não conseguiu nem mesmo falar com ele, e precisou deixar o local!

- Eu saí mais cedo. Eu acabei de ver Era Uma Vez em... Hollywood e foi tão bom e ele só fica melhor com a idade. Então eu fiquei tipo: Preciso ir embora.

A modelo ainda continuou:

- Não existe um ditado que diz: nunca conheça seu ídolo, ou algo assim? Eu não sei, eu o amo tanto que fiquei tipo: Vou deixar as coisas desse jeito, e saí. Fiquei tão nervosa!

O Sunday Service que contou com a participação de Brad Pitt aconteceu em Watts, na Califórnia, e uma fonte revelou à revista People que o ator compareceu ao evento por estar cada dia mais próximo de Kanye West.

- Kanye e Brad tem sido amigos há algum tempo. Existe um respeito mútuo entre os dois. Kanye sempre foi fã de Brad, e ficou muito feliz que ele foi. Ele queria dividir isso com Brad.

E qual é o assunto que Brad e Kanye mais conversam? De acordo com a fonte, sobre filhos! Esse com certeza é um assunto que os dois entendem, já que possuem vários filhos - Pitt tem seis com sua ex, Angelina Jolie, enquanto West possui quatro crianças, de seu casamento com Kim Kardashian.

- Eles tem a paternidade em comum e, para Kanye, isso é enorme. Kanye fala co qualquer pessoa que tem filhos. Ele está constantemente buscando por conselhor, dando conselhos e comparando situações.