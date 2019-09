Felipe Melo tem pena reduzida e cumpre só mais um jogo de suspensão no Palmeiras

06/09/2019 | 18:03



O Palmeiras conseguiu nesta sexta-feira reduzir a suspensão aplicada ao volante Felipe Melo no Campeonato Brasileiro por ter agredido o atacante Lucca, do Bahia. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) se reuniu em São Paulo e definiu que, em vez de quatro partidas de punição, o jogador terá de cumprir apenas duas e pagar uma multa de R$ 80 mil a ser revertida para uma instituição de caridade.

Como Felipe Melo já cumpriu contra o Grêmio, em Porto Alegre, a suspensão automática por ter sido expulso contra o Bahia, a redução da pena implica em deixar o volante fora apenas do jogo deste sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada. Já para o confronto seguinte, diante do Fluminense, no Allianz Parque, na terça-feira, ele estará liberado para defender o time. Este último é um duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Brasileirão.

Felipe Melo foi inicialmente punido com quatro partidas pois os auditores do STJD entenderam que ao disputar a bola pelo alto com Lucca o palmeirense agrediu o adversário. Em um primeiro momento a diretoria alviverde conseguiu o efeito suspensivo, medida que liberou o jogador de atuar enquanto um novo julgamento não fosse realizado. Por isso, o camisa 30 jogou diante do Flamengo, no último domingo, quando a equipe alviverde foi derrotada por 3 a 0, no Maracanã, em resultado que acabou sendo determinante para a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari.

Sem contar com o jogador, o técnico Mano Menezes deve escalar Thiago Santos como titular contra o Goiás. A partida marca a estreia do treinador no cargo, após ter sido contratado na última terça-feira para substituir Felipão, demitido no dia anterior.

Com 30 pontos, o Palmeiras ocupa hoje a quinta posição do Brasileirão, com 30 pontos, seis atrás do líder Flamengo, que em outro confronto deste sábado vai encarar o Avaí, às 17 horas, em Brasília, em outro duelo válido pela 18ª rodada da competição.