Ezequiel diz ser 'jogador que desequilibra' e promete 'encaixar bem' no Cruzeiro

06/09/2019 | 17:48



O Cruzeiro apresentou na tarde desta sexta-feira mais uma opção para o ataque. Ezequiel, que pertence ao Botafogo e estava no Sport, veio de empréstimo até o fim desta temporada. Em sua primeira entrevista coletiva, o jogador prometeu se adaptar rapidamente à equipe e apresentou as suas características.

"A (minha) característica é a que todo time quer, o jogador que desequilibra, é a válvula de escape. Se o jogo está muito fechado, em uma arrancada posso criar situações, pênalti. Eu acho que sou esse jogador e vou encaixar muito bem nesse time", prometeu.

Ezequiel já está regularizado e pode estrear pelo Cruzeiro neste domingo, no duelo contra o Grêmio, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Desde que me entendo por gente e assisto futebol, o Cruzeiro sempre foi multicampeão. Entendo o peso da camisa, sei da responsabilidade, mas também não vou me amedrontar. Se me foi dada a oportunidade de vestir essa camisa, vou me agarrar com isso e eu vou para cima", afirmou.

O novo reforço cruzeirense terá de lidar com forte concorrência no elenco. Embora Rogério Ceni tenha pedido a contratação de um ataque de velocidade, o elenco já conta com David, Pedro Rocha e Marquinhos Gabriel.

LESÃO - Substituído no intervalo da partida contra o Internacional, na última quarta-feira, após disputa de bola em lance de escanteio, o zagueiro Dedé sofreu uma torção no tornozelo direito e não enfrentará o Grêmio no domingo.

Chefe do departamento médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina afirmou que a lesão não foi grave e que Dedé já iniciou o tratamento para se recuperar.

"O Dedé sofreu um trauma torcional no tornozelo direito na última partida contra o Inter. Apesar da imagem mostrada pela TV ser muito forte, não foi uma lesão grave. O atleta teve uma lesão ligamentar, em uma área cicatrizada do ligamento, e isso acaba fazendo com que a região fique mais sensível, edemaciada e inchada. Ele já iniciou o tratamento e em breve já vai começar a realizar atividades um pouco mais vigorosas para fortalecimento. Mas, felizmente, reitero, não foi uma lesão grave", relatou.