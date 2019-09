Do Dgabc.com.br



06/09/2019 | 17:36



O transporte de umidade do oceano já perde força e o sol volta a aparecer no Grande ABC neste fim de semana, e não há previsão de chuva. O sábado ainda começa com nebulosidade e névoa, mas a partir da tarde o predomínio será de céu parcialmente nublado. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas máximas apresentarão elevação. Ainda assim, a mínima ainda é baixa, com termômetros na marca dos 10ºC e máxima de 25°C.