Companhia peruana apresenta obra inspirada em Shakespeare

Vinícius Castelli



09/09/2019 | 07:18



A companhia peruana Teatro La Plaza faz curta temporada em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, e apresenta, de sexta a domingo, a obra Mucho Ruido por Nada (Muito Barulho por Nada), inspirada na obra de mesmo nome assinada pelo britânico William Shakespeare (1564-1616).

Com direção de Chela de Ferrari, a peça conta com elenco formado por homens, pois na Inglaterra do século XVI era proibido mulheres atuarem. No entanto, a montagem ressalta a posição feminina na obra shakespeariana e aborda assuntos como casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O espetáculo conta de dois casais que se envolvem em confusões amorosas. Cláudio ama Hero, mas abandona seu amor por achar que o parceiro é infiel. Já Benedito e Beatriz se unem a partir de uma armação de Cláudio e de D. João, príncipe de Aragão.

Mucho Ruido por Nada – Peça. No Sesc Vila Mariana – Rua Pelotas, 141, em São Paulo. Sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 18h. ingr.: R$ 15 a R$ 50.