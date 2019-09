Melanie Martinez lança álbum e longa-metragem macabro, veja!

06/09/2019 | 16:11



Melanie Martinez aproveitou esta sexta-feira, dia 6 para lançar tudo o que estava na manga de uma vez, isso mesmo, a cantora levou a sério o sextou para divulgar o seu segundo álbum da carreira, K -12, e o longa que conta a história da Cry Baby - iniciada no primeiro álbum da artista, de 2015.

O filme teve uma grande produção e foi rodado nos últimos anos em Budapeste, na Hungria, e o longa conta com todas as músicas do álbum para embalar a história da personagem. O que mais chamou a atenção é que o filme é ambientado em uma escola bem grande e extremamente bizarra.

A personagem aparece bem mais madura, dançante e um tanto quanto sensual, mas nada tira o grade teor melancólico de todas as cenas em que ela aparece. A ideia deste teor é para abordar alguns assuntos importantes para serem discutidos, como femininismo, aceitação, abuso sexual e transtornos alimentares. Pesado, né!?