Programa Elas por Elas, que visa prevenir o câncer de mama, visita o Bairro Prosperidade

Do Dgabc.com.br



06/09/2019 | 15:39



O programa ‘Elas por Elas’, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de São Caetano, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, esteve nesta quinta-feira (5) no CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) Benedicto Djalma de Castro a fim de levar informações preventivas e até marcações de consultas para mais de 20 moradoras do bairro. Estiveram presentes a primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Denise Auricchio, e a mastologista Ana Cláudia Caffaro.



A ação fez parte do ‘Viva Prosperidade’, em que a Prefeitura de São Caetano do Sul leva serviços e ações das diversas secretarias para a população de mais de 2 mil pessoas do Bairro Prosperidade. O ‘Elas por Elas’, idealizado em 2007 e retomado em junho deste ano, já detectou dezenas de casos, tendo sido muitos deles solucionados.



“A Prefeitura oferece uma estrutura excelente na Saúde, e nossa missão com o ‘Elas por Elas’ é conscientizar o maior número possível de pessoas, mulheres que têm o maior índice da doença, e também homens que, na maioria das vezes, são os companheiros dessas mulheres. Por isso, peço a mobilização de todos, para não deixarmos sequer uma mulher de fora do nosso trabalho”, enalteceu Denise Auricchio.



O formato do programa conta com encontros em entidades sociais e casas de munícipes, onde são realizadas palestras com a primeira-dama, orientação com mastologista e assistentes, principalmente sobre o autoexame da mama. Caso haja necessidade, a participante já sai com consulta e exame marcados. Homens também podem participar, já que o câncer de mama também pode atingir o sexo masculino.



“É sempre muito importante este tipo de ação, em que temos palestras sobre algo muito aterrorizador como é o câncer, e, neste caso específico, o câncer de mama. Gostaria de agradecer à Prefeitura por realizar uma ação como esta do ‘Elas por Elas’ aqui no bairro e espero que sejam realizadas muito mais atividades assim”, disse Rosana Vicente, nascida e moradora no Bairro da Prosperidade há 59 anos.



CÂNCER DE MAMA

No Brasil, cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama surgem anualmente. Por isso, a prevenção é fundamental e o diagnóstico no início aumenta a chance de cura em quase 95%. A rede municipal de saúde de São Caetano realiza aproximadamente 9 mil mamografias por ano.