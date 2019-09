Band lança hoje telejornal das 22h em formato dinâmico

Miriam Gimenes



09/09/2019 | 07:35



A Band lança hoje, na faixa das 22h, o Band Notícias, que será transmitido para todo o País de segunda a sexta-feira até as 22h45. O telejornal vai atualizar o público de forma ágil e dinâmica e será apresentado pelos jornalistas Rafael Colombo e Cynthia Martins.

“Além de atualizar as notícias, o objetivo do telejornal é ajudar o público a entender por que aquilo aconteceu, aprofundando os assuntos”, diz Rafael Colombo. “Nosso propósito é informar as pessoas de uma fora leve e dinâmica, com a participação de comentaristas e correspondentes internacionais”, adianta Cynthia.

Ela se refere a comentaristas como o cientista político Fernando Schüler, correspondentes na Europa (Felipe Kieling), nos Estados Unidos (Mário Vitor Rodrigues) e na China (Gabriel Yin), além de uma parceria de conteúdo com a CCTV, a maior rede de televisão chinesa.