‘Viagem Literária’ passa pela Biblioteca Nair Lacerda

Miriam Gimenes



09/09/2019 | 07:34



O Estado começa hoje um passeio especial. Neste caso, o caminho é permeado por livros. É que tem início o Programa Viagem Literária, que percorrerá 76 cidades até o dia 2 de outubro e é destinado a todas as idades. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado por meio do Siseb (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e realizado pela SP Leituras (Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura).

E já neste primeiro dia o programa passa por Santo André, mais precisamente na Biblioteca Nair Lacerda (Praça IV Centenário), às 15h. No espaço estará a autora Helena Gomes, jornalista, professora e escritora com mais de 30 livros, como a adaptação Tristão e Isolda (Berlendis, 2010, finalista do Prêmio Jabuti).

Segundo o diretor executivo da SP Leituras, Pierre André Ruprecht, explica que a viagem, que está em sua 12ª edição, tem por intenção colocar foco na literatura brasileira. “Nasceu com a ideia de reforçar a programação cultural das bibliotecas públicas e levar as bibliotecas a ideia de fazer programação com autores, fomentar a literatura brasileira, junto aos diversos públicos, através do contato de autores, mas também de contadores de história”, explica.

Como o tema deste ano é literatura fantástica, além de Helena, foram convidados para passar por todo Estado Ana Lúcia Merege, André Vianco, Affonso Solano, Bárbara Morais, Douglas MCT, Enéias Tavares, Eric Novello, Fábio Kabral, Felipe Castilho, Flávia Muniz, Giulia Moon, Jim Anotsu, Marcelo Amaral e Renata Ventura. “Essa literatura muito interessante tem alguns autores muito queridos do público, com fãs fiéis e o ‘Viagem’ nunca tinha contemplado esse gêneros”, completa Ruprecht.

O Viagem Literária foi lançado em 2008 e, desde então, já passou por 217 municípios paulistas levando escritores, contadores, fábulas, mitos e lendas do folclore brasileiro e da literatura universal para mais de 330 mil cidadãos que vivem no Estado de São Paulo. O evento é gratuito.