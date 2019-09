Maiara faz brincadeira com Fernando durante aniversário de namoro que não acaba bem

06/09/2019 | 15:11



Maiara e Fernando Zor realmente voltaram com tudo e foi na madrugada desta sexta-feira, dia 6 que a cantora resolveu fazer uma brincadeira com o namorado e acabou caindo na própria pegadinha.

A sertaneja decidiu que seria uma ótima ideia passar um trote para o seu amado, mas ele não foi nada bobo. Maiara até compartilhou alguns momentos da brincadeira em seus Stories no Instagram, e comentou tudo o que aconteceu:

Gente, fui fazer um trote no Fernando e quem acabou tomando trote fui eu. Ele me mandou mensagem falando que ia dormir às 2h da manhã, logo liguei em vídeo para ele e mandei fazer um 360º no quatro, fazendo a maior algazarra.

Fernando fez questão de bancar o doido e assim que apareceu na ligação de vídeo deu uma cutucada brincando a amada.

Tá frio, não posso sair debaixo do cobertor.

claro, tudo não passou apenas de uma brincadeira entre eles! Lembrando que nesta mesma data o casal está comemorando os seus quatro meses de relacionamento, com direito até à declaração da cantora ao sertanejo.