A bonança depois do caos

Miriam Gimenes



08/09/2019 | 07:54



O texto é do século XIX, mas ainda toca fundo no leitor ou espectador. Crime e Castigo, um dos romances clássicos do escritor russo Fiódor Dostoievsky, conta a história do jovem Ródion Românovitch Raskólnikov, que cometeu um crime quase perfeito, em que matou uma agiota e sua irmã, e sofreu, na sequência, dramas psicológicos – tanto que confessou o homicídio – e legais pelo feito. Como ‘castigo’ ficou recluso durante oito anos em uma prisão da Sibéria.

E, a partir de hoje, os fãs desta obra poderão saber o que aconteceu com o ex-estudante de direito depois de solto. É que o monólogo Crime e Castigo – Uma Vida para Ródion Raskólnikov, será apresentado, a partir das 19h, no Teatro Municipal de Santo André, e tem no palco este homem, já aos 60 anos, fazendo retrospecto da sua vida. O texto é de Luciano Martins e a direção, de Carla Leone.

Raskólnikov, interpretado pelo ator Marcio De Luca, teve a oportunidade de reconstruir sua história, graças ao amor de Sôfia Semionóvna Marmeládova, carinhosamente chamada de Sônia. Esse contexto encerra o romance original (veja trecho ao lado). O monólogo situa o homem maduro, 30 após ser libertado. “É o primeiro romance psicológico que influenciou milhões de escritores e pensadores. Então o Luciano (autor) leu o livro várias vezes e resolveu fazer uma adaptação das 600 páginas da obra para 40 páginas do teatro, virou um monólogo. Começamos a trabalhar na sala da minha casa, é um texto muito difícil. A peça se passa em 1903, quando ele tem 60 anos e casou com a Sônia, constituiu família, foi morar no campo e conseguiu uma situação financeira estável. Ele superou tudo aquilo por conta do amor”, explica De Luca.

O monólogo do ‘velho’ Raskólnikov revisita os eventos de sua juventude, propondo uma reflexão conjunta com o público sobre os dramas intermináveis da modernidade, como a desigualdade social, o esgarçamento moral da sociedade, a falibilidade da Justiça, os conflitos ideológicos, a desesperança e os sonhos de redenção. “Faço essa peça há três anos e vai muita gente que nunca leu Dostoiévsky e fica ligadíssima na peça, porque a história é fantástica, emocionante. Por isso está tanto tempo em cartaz. Tenho um prazer enorme em fazê-la porque todo ator quer interpretar um grande texto e desde a primeira vez que o li percebi que era uma coisa especial”, comemora o ator.

O personagem irá constantemente refletir sobre a questão que deu origem ao seu drama, ou seja, o direito de tirar a vida de alguém que, na sua opinião, representa um problema para a sociedade. A rigor, temas presentes hoje no debate público, como a pena de morte e a radicalização de conflitos ideológicos, têm a mesma natureza. A música do também russo, o compositor Tchaikovsky, acompanha toda a peça.



Crime e Castigo – Uma vida para Ródion Raskólnikov – Peça – Teatro Municipal de Santo André – Praça IV Centenário – Hoje, às 19h. Ingressos: R$ 50 (R$ 25 meia), à venda no local ou no site www.sampaingressos.com.br.