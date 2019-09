Aplicativo TikTok promove campanha #SalveNossosOceanos

Da Redação, com assessoria



06/09/2019 | 14:18

A plataforma de vídeos curtos TikTok fez uma parceria com a Conservação Internacional e lançou o desafio #SalveNossosOceanos. A Conservação Internacional trabalha em todo o mundo para proteger oceanos e ecossistemas marinhos – e as pessoas cujas vidas e meios de subsistência dependem deles.

O desafio destaca o papel crítico dos oceanos do mundo e o que as pessoas podem fazer para protegê-los para as gerações futuras. Na plataforma, para cada vídeo enviado com a hashtag #SalveNossosOceanos, o TikTok doará US$ 2 (até o limite de US$ 100.000) à Conservação Internacional para ajudar a proteger 3.000 Km2 de oceano.

O desafio temático do oceano chega em um momento em que o mundo está enfrentando uma situação crítica de poluição plástica. A ONU estima que a ingestão de plástico mata 1 milhão de aves marinhas e 100.000 animais marinhos a cada ano. Os cientistas preveem que o peso dos plásticos nos oceanos excederá o peso combinado de todos os peixes nos mares até 2050.

“A comunidade global do TikTok permite que os usuários mostrem e consumam momentos criativos do cotidiano por meio de vídeos. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Conservação Internacional no desafio #SalveNossosOceanos, que capacita nossa comunidade a usar sua criatividade para mostrar seu compromisso e aumentar a conscientização sobre oceanos limpos”, comenta Bryan Thoensen, Head of Content Partnerships, TikTok.

