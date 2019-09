10 dicas de segurança para o voo de drones

Da Redação, com assessoria



Para garantir uma experiência segura com seu drone, a DJI separou algumas dicas de segurança antes do voo e após o pouso. As sugestões podem ajudar a minimizar muitos problemas em potencial para os pilotos experientes e a aumentar a confiança do iniciante. Confira!

Antes do voo

1. Escolha um local correto

Áreas abertas e locais com mínima interferência de sinal são as melhores opções. Escolher um lugar inadequado pode aumentar significantemente as chances do seu drone se colidir com outro objeto ou cair.

2. Utilize o drone com a bateria completamente carregada

É recomendável usar o drone com a carga completa. E mais: se a bateria está guardada há muito tempo, a performance pode ser reduzida.

3. Cheque as hélices

As hélices criam o impulso que faz o drone voar. Então, é crucial checar se não há quebras, rachaduras ou sujeira nelas.

4. Calibre a bússola

A bússola determina a orientação do voo. Por isso, calibrá-la antes é essencial para a segurança do equipamento.

5. Ligar o controle remoto antes do voo

Ligue o controle remoto antes de usar o drone. Isso vai garantir que ele estará sempre sob controle.

Após o voo

6. Desligar o drone primeiro

Uma vez que aterrissar, desligue o drone primeiro. Depois, desligue o controle remoto. Isso assegura o controle sob a aeronave até o fim do percurso.

7. Não carregue a bateria logo após um voo

Após um voo, a temperatura da bateria está alta. A bateria de voo inteligente tem um sensor que detecta a temperatura e irá apenas carregar quando estiver entre 0 e 40ºC.

8. Remover as hélices após o voo

É recomendado remover as hélices e guardá-las em um lugar apropriado, para evitar danos e colisões ao transportá-las.

9. Encaixe a proteção de gimbal após o voo

Depois de desligar o drone, encaixe a proteção do gimbal. Isso irá efetivamente ajudar a evitar quaisquer danos ao equipamento.

10. Guarde a aeronave adequadamente

Após o desligamento, guarde o drone em um lugar seco, fresco e não-magnético para evitar quaisquer danos.

