Parceria de Backstreet Boys com Steve Aoki, álbum novo de Post Malone e mais. Confira os lançamentos da semana

06/09/2019 | 14:11



Setembro mal começou, mas os lançamentos musicais desta semana já estão bombando. Nessa sexta-feira, dia 6, artistas nacionais e internacionais decidiram nos surpreender com trabalhos que acabaram de sair do forno e, como sempre, o ESTRELANDO trouxe uma playlist cheia de novidades. Olha só!

Para começar, os lindos do Backstreet Boys! Após esgotarem seus shows no Brasil em 2020, o grupo surpreendeu todo mundo com uma parceria inédita com o DJ Steve Aoki!

- Nossa colaboração com Steve surgiu de uma maneira muito orgânica. Tivemos a oportunidade de passar algum tempo com Steve na casa dele realmente nos conhecendo, e a música se desenvolveu naturalmente, disse os integrantes a revista People.

E não é que deu certo mesmo? O single chamado Let it Be é emocionante e passa uma mensagem incrível.

Os lançamentos de Anitta são recorrentes e, desta vez, não foi diferente. A cantora entregou uma parceria com Léo Santana que se chama Contatinho. Será que vai ser o novo hit?

E o Post Malone que nos presenteou com um álbum novinho em folha? O cantor, que veio ao Brasil neste ano, lançou Hollywood Bleeding, seu mais novo trabalho que reúne 17 faixas inéditas, com três participações pra lá de especiais: Ozzy Osbourne, Halsey e Travis Scott.

Thiaguinho nos encantou também ao disponibilizar o disco inédito chamado Vibe, que deu nome para sua bem sucedida turnê com shows lotados no Brasil inteiro. O trabalho tem tudo que a gente ama, com música romântica, pra gente beber com os amigos e pra sambar até o dia raiar. A primeira faixa da track-list Qualquer Versão já até ganhou clipe!