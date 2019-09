Nada de abuso

Do Diário do Grande ABC



06/09/2019 | 14:08



O nível dos dois principais sistemas de represas que abastecem a população do Grande ABC, o Rio Grande e o Rio Claro, indica que não haverá problemas com o abastecimento no próximo verão, marcado para começar em 22 de dezembro. Com mais de 100% do volume útil preenchido, os mananciais devem resistir com segurança à histórica alta do consumo verificada nos quatro meses mais quentes do ano. Isso não significa dizer, todavia, que a população está desobrigada de utilizar a água com responsabilidade. Pelo contrário. É necessário manter a parcimônia desenvolvida no período pós-crise hídrica, que castigou o Estado de São Paulo do ano de 2014 ao de 2016.

Ainda está vivo na memória coletiva dos paulistas o assustador fantasma do racionamento que deixou milhares de famílias, muitas delas moradoras do Grande ABC, sem água nas torneiras. A situação foi a tal ponto degradante e humilhante para o Estado mais rico da Nação que o governador da época, Geraldo Alckmin (PSDB), quase viu naufragar sua tentativa de reeleição por causa da péssima repercussão do desabastecimento. A conscientização dos governantes sobre a questão e os investimentos em infraestrutura que se seguiram foram o lado bom da crise hídrica, a pior que São Paulo enfrentou em mais de oito décadas. Se o poder público aprendeu com o problema, o mesmo não pode ser dito da sociedade.

Reportagem publicada no começo do ano pelo Diário mostrou que, decorridos quatro anos da crise hídrica, o consumo diário de água por habitantes no Grande ABC registrou aumento de 3%. A média em 2018 foi de 160 litros por pessoa. Em 2016, os moradores gastaram, por dia, 155,31 litros. A ONU (Organização das Nações Unidas) recomenda que cada pessoa use, diariamente, até 110 litros. Trata-se de tendência preocupante, que pode até se acentuar diante da informação de fartura ora revelada. A mudança de situação nos reservatórios, todavia, não deve servir de justificativa para que a sociedade se descuide do uso racional do recurso. Nada de abuso.