Petrobras inicia fase vinculante para venda de campo terrestre do Polo Recôncavo

06/09/2019 | 13:27



A Petrobras deu início nesta sexta-feira, 6, à fase vinculante referente à venda da totalidade de suas participações em 14 concessões de exploração e produção terrestres, localizadas no Estado da Bahia, denominadas conjuntamente de Polo Recôncavo, como parte de seu programa de desinvestimentos.

De acordo com a estatal, os habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

O Polo Recôncavo compreende 14 concessões terrestres: campos de Aratu, Cambacica, Candeias, Cexis, Dom João, Dom João Mar, Guanambi, Ilha de Bimbarra, Mapele, Massui, Pariri, São Domingos, Socorro e Socorro Extensão, que estão localizadas no Estado da Bahia, nos municípios de Candeias, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho.

A Petrobras é operadora com 100% de participação nessas concessões, com exceção de Cambacica e Guanambi, em que possui participação majoritária de 75% e 80%, respectivamente. A produção total média, em 2018, foi de cerca de 2,8 mil bpd de óleo e 588 mil m3/dia de gás.

Polo Cricaré

A Petrobras também anunciou nesta sexta-feira o início da fase vinculante referente à venda de suas participações em 27 concessões de exploração e produção terrestres no Polo Cricaré, localizado no Espírito Santo.