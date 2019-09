Com time desfalcado, Lucas Venuto vive a expectativa de estrear pelo Santos

06/09/2019 | 13:18



Contratado junto ao Vancouver Whitecaps, time canadense que atua na MLS (Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos), o atacante Lucas Venuto está há um mês no Santos e agora, já mais adaptado, vive a expectativa de fazer a sua estreia pela equipe. Com vários desfalques por lesão, suspensão ou jogadores servindo suas seleções nacionais, o jogador espera ter uma chance com o técnico argentino Jorge Sampaoli de entrar em campo contra o Athletico-PR, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Ainda não tem nada confirmado. A gente vem trabalhando essa semana, mas todos sabem que o Sampaoli só define o time horas antes do jogo. Tenho certeza de que venho trabalhando firme para poder ajudar o Santos da melhor forma", disse Lucas Venuto, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, em Santos.

O atacante, que tem atuado mais pelo lado direito do ataque, revelou que pode atuar onde Sampaoli preferir. "Eu sempre joguei mais minutos pelo lado direito, mas sempre revezei. Na minha carreira jogo mais pelo lado direito. Tenho essa preferência, mas faço os dois lados", contou.

Como já está treinando há um mês, Lucas Venuto afirmou que esse período foi importante para entender bem aquilo que Jorge Sampaoli espera dele em campo. "Cada posição tem uma função. De nós, dali da frente, ele gosta que a gente pressione e fique amplo no campo. O Santos tem um sistema ousado de jogar e se você não entende acaba se perdendo. Neste um mês deu para evoluir e aprender bastante coisa. Tenho certeza que vou evoluir ainda mais", declarou.

Seu "rival" na posição é o venezuelano Soteldo, que será um dos desfalques contra o Athletico-PR por defender a sua seleção em um amistoso nos Estados Unidos. Lucas Venuto espera manter o alto nível de atuações que o atual camisa 10 santista vem apresentando neste Brasileirão.

"O Soteldo vem se destacando bastante. O baixinho está solto, está jogando muito bem. Sem dúvida é uma responsabilidade, mas é uma motivação a mais para dar o meu melhor. Ele vem sendo destaque e tenho de me espelhar. É um grande jogador. Preciso levar isso como motivação", completou o atacante.

TREINOS - O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Athletico-PR até a manhã deste sábado, quando faz o último treinamento antes da partida. Atualmente, o time é vice-líder do Brasileirão com 36 pontos, mesmo número do líder Flamengo, que leva vantagem pelo saldo de gols (20 a 12).

Além de Soteldo, diante do Athletico-PR Jorge Sampaoli não contará com o lateral-esquerdo Jorge, o atacante paraguaio Derlis González e o meia peruano Cueva, também chamados para as suas respectivas seleções nacionais, e com o lateral-direito Victor Ferraz, suspenso e com uma lesão no joelho direito.

A provável escalação é a seguinte: Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Carlos Sánchez, Diego Pituca, Evandro e Felipe Jonatan (Alison); Eduardo Sasha, Uribe (Lucas Venuto ou Jean Mota) e Marinho.