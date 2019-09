Veja a altura mínima para ir às montanhas-russas do Busch Gardens

Paulo Basso Jr.



06/09/2019 | 13:18

É comum ver, em frente às grandes montanhas-russas do Busch Gardens, as crianças esticarem o pé para tentar se enquadrar na altura mínima exigida pelos brinquedos. Mas não costuma colar. Caso não role, o melhor é respeitar as regras e curtir outras atrações em família disponíveis no parque de Tampa, pertinho de Orlando. Veja as medidas exigidas nas atrações mais radicais do centro de lazer.

Altura mínima nas principais atrações do Busch Gardens

Divulgação Tigris

Nesta montanha-russa, que tem 550 metros, os corajosos imitam os movimentos de um tigre em meio a loopings e um giro no próprio eixo. São diversas idas e vindas – sim, ela anda de costas – sem contar as longas descidas e acelerações até 100 km/h.

Altura mínima: 1,38 metro

Cheetah Hunt

Divulgação Cheetah Hunt

Ao longo de 1.220 metros, os visitantes encaram diversas manobras e três arrancadas a cerca de 100 km/h. Tudo isso para imitar uma corrida de guepardo, o animal mais rápido do planeta.

Altura mínima: 1,22 metro

SheiKra

Divulgação SheiKra

O grande barato desta montanha-russa é que ela tem uma descida em 90 graus. E, antes de encará-la, você fica preso, por alguns segundos, aguardando o lançamento. Detalhe: com as pernas soltas e preso apenas pelo sistema de segurança. Tem coragem?

Altura mínima: 1,38 metro

Cobra’s Curse

Divulgação Cobra’s Curse

Giros e rodopios levinhos marcam esta montanha-russa para famílias. O tema por lá são as cobras. É possível ver algumas delas em cativeiro durante a fila.

Altura mínima: 1,06 metro

Kumba

Divulgação Kumba

O trajeto desta montanha-russa tem como ápice uma queda de 42 metros. Há, também, vários loopings pela frente.

Altura mínima: 1,38 metro

Montu

Divulgação Montu

Nesta montanha-russa, o visitante faz o percurso com as pernas soltas no ar, preso apenas do tronco para cima. Os trancos são fortes.

Altura mínima: 1,38 metro

Falcon’s Fury

Divulgação Falcon’s Fury

Esta atração não é uma montanha-russa, e sim um elevador que despenca. O detalhe por aqui é que todo mundo cai com o corpo voltado para o chão. Apenas no final a cadeira volta à posição norma, para simular o pouso de um falcão.

Altura mínima: 1,38 metro