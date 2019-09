Iza ganha festa surpresa nos bastidores do The Voice: - Muito feliz em fazer parte desta família

06/09/2019 | 13:11



A cantora Iza foi surpreendida na última quinta-feira, dia 5, nos bastidores do programa The Voice Brasil. A artista, que completou 29 anos de idade no último dia 3 de setembro, ganhou uma festinha - com direito a bolo e balões - e se emocionou bastante com o carinho de seus colegas de programa.

- Ai, gente. Só estou muito feliz em fazer parte desta família. Muito obrigada por essa surpresa, eu não estava esperando isso de vocês. Levei um susto! Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por todo o acolhimento, sempre. Não estou acreditando nesse novo ciclo, que já está começando desse jeito. Enfim, muito obrigada, disse a cantora em seu discurso.

Fofo, né? Mas Iza não foi a única a ser mimada nos bastidores. Nos Stories, Michel Teló contou que ganhou de Ivete Sangalo algumas comidinhas típicas da Bahia, além de um nebulizador portátil para auxiliar nos cuidados da garganta e da voz.

- Estava aqui no camarim, de repente bate na porta a senhora Ivete Sangalo. Aí ela trouxe uns presentinhos, uns quitutes lá da Bahia. Obrigado pelos presentes, Veveta! Sensacional, estou muito feliz.

Parece que foi dia de comemoração no The Voice, hein?