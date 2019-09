Kevin Hart está lidando com fortes dores após fraturar a coluna em três lugares em acidente de carro - mas pode receber alta em breve!

06/09/2019 | 13:11



Kevin Hart se envolveu em um grave acidente de carro no último domingo, dia 1º, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator, que não estava dirigindo na hora do acidente, sofreu lesões graves nas costas. Em contato com site norte-americano TMZ, a esposa do ator, Eniko Hart, se pronunciou sobre seu estado de saúde.

- Ele está ótimo. Vai ficar bem. Todos nós estamos bem, graças a Deus... Ele está bem, está acordado.

Porém, na última quinta-feira, dia 5, o site noticiou que o ator fraturou a coluna em três lugares e está tendo fortes dores. Uma fonte próxima à família de Hart contou à publicação que o artista já passou por uma cirurgia para tratar as fraturas e agora encontra-se fortemente medicado.

A fonte também contou que os médicos do ator explicaram que o ele teve sorte. Fraturas semelhantes às sofridas por Hart podem resultar em perda parcial de movimentos de pernas e braços. Os responsáveis ainda disseram que a expectativa é que o ator retome suas funções plenas, mas ressaltaram que esse será um processo demorado.

Assim que o acidente de Hart veio a público, foi revelado que ele estava no banco de passageiros de seu carro modelo Plymouth Barracuda. O veículo estava sendo dirigido por um amigo do ator, Jared Black, e a esposa do amigo, Rebecca Broxterman, estava no banco de trás.

De acordo com o TMZ, a expectativa é que o ator receba alta até o início da próxima semana.